Il portavoce militare Daniel Hagari ha inoltre riferito che la soldatessa Noa Marciano , dopo essere stata rapita, "è stata uccisa nell'ospedale". Mentre era prigioniera di Hamas, era stata ferita in un raid, ma non in modo grave, ha aggiunto. Sulla base di "solide informazioni di intelligence", Israele ha stabilito che è stata uccisa in seguito da Hamas.Il corpo di Marciano era stato recuperato da militari nell'area dello Shifa e poi sottoposto a esami patologici in Israele. Questi hanno confermato che fu uccisa.