Draghi, dalle parole di Meloni al no di Schlein

di Francesca Romanelli

"Il presidente Draghi ha dato prova di leadership sull'Ucraina sul treno con Scholz e Macron", ha dichiarato Quartapelle alla Camera. D'impulso la replica di Giorgia Meloni: "Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. Penso che la politica estera non sia fatta di fotografie". "Non ce l'avevo con Draghi, ma con il Pd", ha poi precisato il presidente del Consiglio. E molti osservatori hanno colto un certo nervosismo a Palazzo Chigi per le voci circolate la scorsa settimana su una possibile candidatura di Draghi alla guida del prossimo Consiglio o della Commissione Europea. Sponsorizzato nientemeno che dalla Francia di Macron.

Anche perché l'Italia avrebbe altri candidati da sostenere, Ursula von der Leyen - pronta al bis - o Roberta Metsola, entrambe in ottimi rapporti con Giorgia Meloni. Non solo: nella Commissione di Bruxelles Supermario occuperebbe l'unica poltrona disponibile per l'Italia, dove Giorgia Meloni vedrebbe bene il ministro che sta gestendo la partita del Pnrr, Raffaele Fitto.

Ma molto più che imbarazzo - su Mario Draghi - è nel Pd. Che dai tempi dell'"agenda Draghi" all'odierno "treno Draghi" issa l'ex premier come stendardo di polemica politica. Salvo poi - quando si va sul concreto delle elezioni europee 2024 - sentire la leader dem Schlein parlare così: Draghi? "Non mi sembra appartenga alla famiglia socialista europea", ha chiosato rispondendo a una domanda sul prossimo presidente della Commissione.