Costanzo, Pier Silvio Berlusconi: "Ha cambiato il modo di fare televisione"

di Alberto Pastanella

"Maurizio ha cambiato il modo di fare televisione, ha fatto un giornalismo nuovo, un giornalismo che ha reso più calda tutta la televisione italiana. E per me è impossibile non ricordare anche degli episodi personali che mi hanno legato moltissimo a lui. Maurizio aveva questa grande caratteristica: anche nei momenti di lavoro intenso era sempre vicino alle persone e aveva un lato umano che te lo faceva sentire come una persona speciale che si faceva volere bene. Quindi oggi io e tutti noi di Mediaset diciamo: 'Ciao Maurizio, ti vogliamo tanto bene'".