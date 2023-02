Cospito, Renzi: "Scarpinato, carriera con la presunta trattativa Stato-Mafia"

La reazione del leader di Italia Viva: "Il senatore Scarpinato ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta perché si è sentito chiamato in causa sul passaggio del mio intervento in cui dicevo che alcuni magistrati su una presunta trattativa Stato-Mafia hanno costruito una carriera prima in magistratura e poi in politica. Sia messo agli atti che mi riferivo proprio a Scarpinato". E ancora: "Prima di venire a dare della faccia tosta spieghi le sue strane frequentazioni con Palamara ed il suo atteggiamento folle nelle Istituzioni del Paese, come sa bene il presidente emerito Napolitano. Scarpinato si vergogni".