Cospito, la missione dei dem al carcere di Sassari: è polemica

di Valentina Loiero

Con lui anche l'ex guardasigilli Andrea Orlando, la capogruppo dem Debora Serracchiani e il parlamentare sassarese Silvio Lai. E alla domanda se fosse stato Cospito ad invitarli a parlare con gli altri detenuti Verini risponde: "Questa è una mascalzonata, Cospito ha semplicemente detto guardate che non ci sono solo io in questa condizione... Orlando gli ha detto guardi che noi non siamo qui per parlare con lei della sua situazione ma solo per verificare le sue condizioni di salute...".