Comunità ebraica, terrore-jihad: "Nascondetevi dai musulmani"

di Rossella Ivone

La caccia all’ebreo, al momento limitata agli attacchi verbali, si ingrossa e si espande. Uomini che nascondono la kippah indossando un cappello e lasciano nell’armadio i vestiti con scritte ebraiche, ragazzini che si danno appuntamento in luoghi diversi e gruppi di fedeli che non si fidano più a radunarsi fuori dalle sinagoghe. Sono gli stessi vertici della comunità a metterli in guardia