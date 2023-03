di Enrico Laurelli

Nel mirino di Busia, in particolare, l'affidamento diretto degli interventi pubblici, di minore ma più diffusa entità, senza che vi sia avviso di gara; elemento che, a giudizio del presidente Anac, nei comuni, specie in quelli più piccoli, favorirebbe "l'amico dell'amico". La replica della Lega non si fa attendere ed è ad alzo zero: "Pregiudizio grave quello di Busia" attacca prima Locatelli, responsabile enti pubblici del partito. "Gravi, inqualificabili e disinformate le sue dichiarazioni". E ancora: "Se Busia parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare in quel ruolo". E critiche arrivano anche dal viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi.

Così Busia corregge la rotta: "Amministratori corrotti? No, assolutamente - specifica il presidente Anac - i sindaci oggi sono degli eroi, svolgono una funzione essenziale, si assumono grandi responsabilità". È a questo punto che il ministero delle Infrastrutture esprime "soddisfazione e sollievo per l'evidente correzione di rotta". Con un sottolineatura: "I contatti tra Salvini e Busia non sono mai venuti meno, nemmeno nelle ultime ore".