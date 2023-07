Casi Delmastro e Santanché: il governo "sfida" i giudici

di Francesca Romanelli

"Non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione" e il Gip "imponga che si avvii il giudizio. E in un procedimento in cui gli atti sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali", scandiscono fonti di Palazzo Chigi sulle vicende dei due esponenti dell’esecutivo, Delmastro appunto e Santanché. "E’ lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna per le europee", sottolineano le stesse fonti