Carlo in Kenya: "Non ci sono scuse per gli abusi coloniali"

di Giacomo Mazzucchelli

Il re, che resterà in Kenya per quattro giorni, è stato accolto al suo arrivo dal presidente del Paese africano, William Ruto, e dalla first lady. Prima della sua visita c'erano stati numerosi appelli da parte dei familiari delle vittime degli abusi coloniali affinché Carlo porgesse "scuse pubbliche inequivocabili" per l'accaduto.