Capodanno, è festa nel mondo

di Elisabetta Biraghi

Alle 16, con la cerimonia del suono delle campane è stata Tokyo a dire addio al 2023. Stessa tradizione per Seul, in Sud Corea. Alle 17 hanno festeggiato a Shanghai e Hong Kong. E un'ora dopo Singapore. Il 2024 è già arrivato anche in Thailandia. Con l'Italia, invece, a mezzanotte, festeggeranno altri 42 Paesi.