Brambilla: "Stop a botticelle, sì ai corridoi per la fauna"

di Fabio Nuccio

Si tratta di una serie di interventi che prevedono pene più severe, fino al ritiro della patente, per chi abbandona gli animali, ma anche per impedire il loro sfruttamento per scopi turistici.

"Sono purtroppo tantissimi gli incidenti che avvengono ogni anno nel nostro paese per l'attraversamento delle strade da parte di animali selvatici, nel novanta per cento dei casi, e da parte di animali da affezione nel 10 per cento dei casi. E quindi la costruzione di corridoi faunistici e recinzioni aiuterà a proteggere gli animali e anche le persone che rimangono coinvolte in questi sinistri", ha detto Brambilla.

"Vogliamo assolutamente inserire misure importanti contro chi ancora abbandona gli animali, dalla sospensione alla revoca della patente, e vogliamo chiudere per sempre la vergogna delle botticelle, di quei poveri cavalli che trascinano turisti anche nei periodi più caldi della nostra estate", ha aggiunto Brambilla.