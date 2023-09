“Potendo fare questa mescolanza nell’offerta formativa, noi creiamo studenti e professionisti del futuro più strutturati, più qualificati e soprattutto più multidisciplinari”, ha spiegato il ministro Bernini intervistato dal giornalista Dario Donato.

"L' Erasmus italiano parte adesso, c’è già un progetto pilota Bergamo - Reggio Calabria, ma se ne possono formare altri grazie alla collaborazione dei rettori che hanno aderito a questa iniziativa", ha aggiunto.

Il ministro dell'Università e della Ricerca ha anche dato delle risposte riguardo al numero chiuso per la Laurea in Medicina: "Dobbiamo formare più studenti di quanti ne abbiamo formati fino a ora. Dal mese di settembre ci saranno 4.000 nuovi iscritti e 30.000 in più da qui a sei anni. Vogliamo dare possibilità a questo Paese e ai suoi studenti di realizzare i loro talenti".