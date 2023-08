Banche e accise, la linea del Governo non cambia

di Marco Di Vincenzo

Anche per le accise sul prezzo della benzina, la linea del Governo non cambia. Alfredo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, è categorico: costerebbe un miliardo al mese. Ciò significherebbe aprire un buco di bilancio alla vigilia della manovra d'autunno. Meglio investire queste risorse su provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale.