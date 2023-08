Australia, surriscaldamento senza precedenti per il mare di Tasman

di Francesca Canto

L’australia sudorientale è un territorio chiave per studiare il cambiamento climatico, con il mare che si riscalda circa quattro volte più velocemente della media globale. In questo momento nel continente è inverno, eppure c'è un clima primaverile. A Melbourne, nello stato di Victoria, si raggiungono i 20 gradi, in un periodo dell'anno in cui la massima dovrebbe essere di 10.