Arianna Meloni, la sorella di ferro

di Paolo Scarlata

Moglie di, sorella di. Appellativi cui è abituata da decenni. Non certo un problema per chi, senza nascondere la propria timidezza, preferisce stare un passo indietro.

Ma - della serie i soldati ubbidiscono ai generali - adesso ha dovuto rivedere, con l’exploit elettorale del partito, il suo ruolo e le sue preferenze. Che la premier si fidi moltissimo di lei è un fatto noto, oltre che naturale. E così si è ritrovata, ben appuntati sul petto, i galloni di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Al Corriere della Sera svela i suggerimenti ricevuti da Giorgia: "L'unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze”.

La classica gavetta, la sua: dal manifesto di partito attaccato qua e là, all’organizzazione dei raduni. Un lavoro sempre dietro le quinte insomma. Adesso però il sipario si apre anche per lei. E’ convinta di poter dare il suo contributo, pronta ad assumersene la responsabilità, fosse pure parlamentare, come si vocifera in giro nel ritenerla già tra i probabili candidati alle elezioni europee del prossimo giugno. Incarico che sembra tuttavia non entusiasmarla ma, come detto, non si opporrebbe.

Per le male lingue sarebbe la solita privilegiata? Giudizi negativi come tanti altri analoghi in passato, tutti puntualmente ignorati. Al quotidiano milanese racconta pure di essersi fin qui autopenalizzata. Ora però è l'ora della ribellione personale, pronta a trarre la forza necessaria dal credo di sua sorella: in un mondo in cui tutti cercano di essere altro, la sfida - conclude - è rimanere se stessi.