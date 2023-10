Alon Bar a Tgcom24: "Quello degli ostaggi è un problema gravissimo, la comunità internazionale intervenga"

"Quello che abbiamo visto nei kibbutz israeliani lascia senza parole. Le uccisioni dei bambini, le uccisioni di oltre mille civili israeliani, le uccisioni al rave. Mi aspetterei anche una reazione del mondo musulmano contro questo tipo di atrocità. Ma - avverte l'ambasciatore - non consentiremo ad Hamas di attaccare di nuovo Israele e prenderemo tutte le misure necessarie per evitarlo"

Purtroppo, aggiunge Alon Bar, "la volontà di uccidere gli israeliani è molto alta, sia che si tratti di sunniti che di sciiti. Speriamo che la guerra di adesso non tocchi anche altri paesi ma la minaccia arriva anche da Siria, Libano. Non volevamo questo conflitto nella Striscia di Gaza, ma sappiamo difenderci e i danni a chi ci attacca saranno più gravi di quelli ricevuti".

"Abbiamo fatto di tutto per non deteriorare i rapporti con la Siria, abbiamo la lasciato Gaza più di 20 anni fa, non c'è presenza militare israeliana, abbiamo cercato nuovi modi per migliorare la vita delle persone nella Striscia ma non è stato sufficiente. La volontà di uccidere gli israeliani è ancora più forte, non abbiamo scelta, dovremo difenderci ed evitare ogni nuovo attacco".

Infine un ringraziamento alla solidarietà internazionale: "La solidarietà che abbiamo ricevuto da Italia ed Europa mi scalda il cuore, abbiamo sentito il sostegno per Israele. Ma se penso alle manifestazioni non di supporto per le vittime ma in favore di Hamas resto sorpreso. Questa volta mi aspetterei solidarietà da tutti verso Israele e una condanna a chi ammazza persone, decapita bambini, strappa persone civili dalla loro case e li prende in ostaggio. Sarebbe incomprensibile il supporto a queste persone".