2024, le sfide di Meloni

di Francesca Pozzi

Al centro i grandi dossier economici, le riforme (in primis il premierato e poi l'autonomia), gli appuntamenti internazionali (una cinquantina le trasferte in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi della premier). Anche nel nuovo anno sarà impegnata in nuove missioni. Ma il 2024 sarà anche l'anno delle elezioni europee e della presidenza italiana del G7. Con l'appuntamento clou a giugno a Borgo Egnazia, in Puglia, e l'obiettivo di puntare ad arginare l'avanzata senza regole dell'intelligenza artificiale e di mettere con forza al centro dell'agenda internazionale la questione migranti, sfida cruciale dell'esecutivo per il nuovo anno. Si comincia il 4 gennaio con la conferenza stampa di fine anno, slittata 2 volte per motivi di salute del premier. Sul tavolo di Palazzo Chigi ci sono anche i nodi balneari ed ex Ilva. Insomma, un 2024 tutto da scrivere in una prospettiva di governo che guarda all'intera legislatura.