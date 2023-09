11 settembre, a New York è il giorno del ricordo

di Tito Gilberto

Il presidente Biden, di rientro dall’Asia, dà il via alle commemorazioni con una tappa ad Anchorage in Alaska. A New York, la vicepresidente Kamala Harris è al Ground Zero. "Alle vittime dell'11 settembre, vanno aggiunte quelle dei giorni successivi", ha detto il sindaco di New York Eric Adams. Ventidue anni fa era tra i soccorritori. Agli oltre 300 vigili del fuoco che hanno perso la vita, ne vanno aggiunti altri 300 deceduti a distanza di tempo per i fumi tossici.