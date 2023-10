"Il ragazzo di campagna", in vendita la casa di Artemio

di Silvia Carrera

Impossibile dimenticare Renato Pozzetto nei panni del riluttante contadino quarantenne che decide di abbandonare quel casale di Gambolò, nel Pavese, per cercare fortuna in città, salvo poi ricredersi e tornare sui suoi passi video annuncio perché sì, come recita l'annuncio immobiliare, è "un'occasione unica", un tuffo al cuore per i milioni di fan di quell'iconica pellicola del 1984, che rivive in questa costruzione di inizio novecento totalmente ristrutturata nel 2013 mantenendo intatta l'atmosfera del film.



La cucina è insomma ancora quella dove Artemio faceva colazione ogni mattina così come il resto degli interni in stile rustico. Fuori, un romantico portico coperto di glicine, un box per i cavalli e una selleria. Una casa da collezionisti nel cuore del parco del Ticino, a un'ora da Milano... e poi, in fondo, per andare in città c'è sempre il treno.