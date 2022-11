Violenza sulle donne, la storia di Francesca: "Ero stretta a mia madre quando mio padre la uccise"

di Roberta Fiorentini

"Mio padre minacciava sempre mia madre... le diceva: io ti uccido, tanto usufruisco del delitto d'onore e prenderò tre anni...", dice Francesca. Quel padre assassino, che oggi non c'è più, ha passato 14 anni in un manicomio criminale dopo che gli era stata riconosciuta la seminfermità mentale. "Io molte cose le ho rimosse, ho rimosso il rumore degli spari, la faccia di mio padre. Però mi ricordo che mia madre è caduta a terra e io mi sono buttata su di lei...", aggiunge la donna.



"Mia madre oggi ci direbbe: 'Non confondete mai il conflitto che può esserci in una coppia con la violenza e ai primi segnali chiedete aiuto. Oggi per fortuna l'aiuto c'è. Lei si è rivolta a un avvocato ma non è stata creduta. L'avvocato le disse, testuali parole: 'Signora stia tranquilla, che cosa va a pensare...", conclude.