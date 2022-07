"In questi mesi Putin ha cercato di dividere l'Alleanza, ma senza successo. Siamo più forti che mai, e l'abbiamo visto la settimana scorsa al vertice della Nato con l'ok all'ingresso di Svezia e Finlandia", ha continuato. Sulla crisi energetica in atto, Smitham ha le idee chiare: "L'Europa è troppo dipendente dal gas della Russia e quindi dobbiamo ampliare le forniture. Ma c'è altro punto: dobbiamo promuovere la transizione energetica affinché non rimaniamo ostaggi della Russia. Gli Stati Uniti stanno incrementando la possibilità di esportare gas in Europa: ci stiamo lavorando con l'Italia e l'Unione europea".

Sulle recenti sparatorie negli Stati Uniti, il diplomatico rievoca le parole del presidente Biden, volte a "promuovere la sicurezza dei cittadini americani. È un processo politico che vivremo ancora per molto tempo". Sulla sentenza della Corte Suprema che ha abolito il diritto costituzionale all'aborto, Smitham spiega che il segretario di Stato Blinken "ha detto chiaramente che gli Stati Uniti continueranno a promuovere l'accesso delle donne ai servizi sanitari" di salute riproduttiva.