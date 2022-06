"L'Italia è stata fra i primi a sostenere questa posizione - ha proseguito il premier - continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, consapevole che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione, ma la raccomandazione della Commissione è incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa assumere una posizione consensuale in merito". Draghi in Aula ha fatto il punto anche sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. "Le sanzioni funzionano. Il tempo sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci", ha dichiarato.