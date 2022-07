Ucraina, ancora bombe sui civili a Kramatorsk

di Alfredo Macchi

Le bombe russe sul Donbass continuano a uccidere i civili. Per ultimo, un intero condominio di cinque piani a Chasiv Yar, una cittadina a pochi chilometri da Kramatorsk, è stato completamente raso a suolo, uccidendo 15 persone. Ma ci sarebbero anche una trentina di dispersi, tra cui un bambino di nove anni. Intanto, il segretario di Stato americano Antony Blinken è a Bangok per riallacciare le alleanze in Asia.