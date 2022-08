di Giandomenico Curtò

Con gli scontri tutt'ora in atto nell’area, la missione per verificare le sue reali condizioni non è priva di rischi: "Ma abbiamo ricevuto chiare garanzie di sicurezza - assicura Grossi - sia da Mosca che da Kiev. Dei sei reattori solo due sono attivi e funzionano - informano ora i russi - al 60 e 80 per cento".