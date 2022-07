"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo. Voglio ringraziare la Protezione civile, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari. Voglio ringraziarli tutti per la loro generosità, professionalità e coraggio, perché come sapete queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione di grande pericolo. Voglio anche ringraziare il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Fugatti e Kompatscher", ha aggiunto Draghi.

"Ora questo è un dramma che certamente ha delle imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime, e tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato", ha concluso Draghi.