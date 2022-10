di Beatrice Bortolin

Il giudice ha stabilito la decurtazione del 30 per cento dei risarcimenti per le famiglie, perché, come si legge a pagina 16 del dispositivo, costituì "obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile".