Silvio Berlusconi a "Dritto e rovescio"

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è intervenuto a "Dritto e rovescio" su Rete 4. "Non vogliamo eliminare il reddito di cittadinanza, vogliamo cambiarlo. Deve restare alle persone che sono povere e a cui ha dato la possibilità di vivere. Dobbiamo invece vedere di modificare la situazione con i giovani, che magari prendendo 500-600 euro, stanno in casa anche mantenuti dai genitori, stanno sul divano a guardare la televisione e non cercano un lavoro. Dobbiamo offrire a questi giovani delle opportunità diverse", ha detto. Guarda l'intervista integrale