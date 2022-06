Siccità, Berselli (Autorità Po) a Tgcom24: "Situazione drammatica, evitare danni irreversibili"

" Dobbiamo evitare danni irreversibili . Abbiamo scelto di ridurre i prelievi per l'agricoltura del 20% rispetto alla media per consentire di avere una portata un po' più ampia nel fiume nella parte di valle, perché abbiamo un servizio idropotabile per 750mila persone, che potrebbe rischiare di fermarsi". Ecco perché, spiega ancora Berselli, "bisogna cercare di mettere in campo una strategia di cooperazione e sussidiarietà tra le comunità rivierasche per consentire al delta di soffrire il meno possibile".



"Quando chiediamo acqua ai grandi laghi, lo facciamo perché abbiamo bisogno per l'agricoltura e per l'idropotabile. Ma abbiamo anche bisogno per evitare danni irreversibili all'habitat così come sancito dalla comunità europea", ha ribadito. Particolarmente complicata anche la situazione del Lago Maggiore : "Abbiamo un tavolo aperto con gli amici svizzeri che hanno laghi molto importanti, ma anche qui è difficile trovare una soluzione. Al momento, il lago che è messo meglio è quello di Garda , dal quale stiamo prelevando 70 metri cubi al secondo".