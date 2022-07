Sciopero volo, previsti indennizzi per due miliardi di euro

di Francesca Mortaro

Chi non accetta questa proposta ha diritto alla restituzione del costo del biglietto e può anche chiedere un risarcimento per il danno subito se dimostra di aver dovuto rinunciare, ad esempio, a una vacanza. Gli indennizzi cambiano in base al tipo di tratta: si va da 250 euro per quelle brevi fino a 1500 km, passando per i 400 euro per quelle fino a 3mila, fino ai 500-600 euro per i voli intercontinentali. A chiedere i risarcimenti non saranno tanto i cittadini, fin troppo scoraggiati dalla lentezza della giustizia e dagli ostacoli che spesso incontra che si incammina sulla strada della "class action", quanto gli stessi operatori professionali contro le compagnie aeree.