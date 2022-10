Scavuzzo (Onlus Soleterra) a Tgcom24: "In fuga da Kiev, la paura della gente è tangibile"

"Quando ci sono gli attacchi noi ci rifugiamo nel bunker più vicino, ma ieri mattina è arrivato un missile che ci ha stravolto, era proprio accanto alla nostra posizione. Non ce lo aspettavamo". "L'ambasciata - continua il suo racconto - dice di evitare i luoghi di conflitto, come Kiev, mettersi in sicurezza. La paura è tangibile, molti la considerano come un’escalation dopo la Crimea. E tutti si aspettano attacchi sempre più forti".