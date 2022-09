Safety Expo 2022 per la salute e la sicurezza sul lavoro

Sono queste le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro annunciate durante i lavori del Safety Expo 2022 , l'evento di riferimento in Italia sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione incendi in scena alla Fiera di Bergamo dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia. Oltre 10mila registrazioni, più di 100 appuntamenti tra convegni, corsi di formazione, tavole rotonde e spettacoli e 270 espositori in uno spazio altamente rappresentativo di un mercato sempre attento all'innovazione.

Una partecipazione concreta di istituzioni, operatori ed esperti di settore, che testimonia quanto l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione sia un'esigenza prioritaria per l'Italia che riparte. Due giorni di lavori in cui i diversi attori della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro si sono confrontati, favorendo lo scambio di idee e facilitando quello commerciale. Non sono mancati i consueti focus tematici organizzati alle aziende: momenti di incontro dedicati alle innovazioni tecnologiche e alle case history per dare un supporto concreto ad operatori e professionisti del settore, sviluppare competenze specifiche, offrire valori aggiunti a chi opera sul campo.