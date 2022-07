Roma, il Campidoglio approva aumenti per i consiglieri comunali

di Claudio Giambene

A molti è apparso fuoril uogo l'aumento in una situazione di crisi generale e con Roma sommersa dai rifiuti. Un provvedimento che però - spiegano dal Campidoglio - origina da una legge del 2010. Un decreto legislativo di 12 anni fa a cui nessuna giunta - né Alemanno, né Marino, né Raggi - aveva dato attuazione.

Un'indennità per i consiglieri di Roma Capitale, anziché dei gettoni di presenza. Una norma che equipara il lavoro di chi siede in assemblea a quello dei parlamentari.