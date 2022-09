Mai un suddito ha baciato in pubblico il proprio re. Inoltre sui giornali britannici, in modo molto lieve, si parla della possibile falla da parte del secret service di Sua Maestà. Certo, è impossibile controllare le centinaia di persone che da giovedì sera, quando si è diffusa la notizia della morte della Regina Elisabetta, si sono assiepate davanti ai cancelli della residenza reale. E poi c'è stata la volontà di Re Carlo di non allontanarsi dai propri sudditi ma di ricevere il loro affetto.