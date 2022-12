Qatargate, Kaili: "Non mi faranno diventare Ifigenia"

di Isabella Josca

E non ha intenzione di finire sacrificata come la figlia primogenita di Agamennone e di Clitemnestra nella mitologia greca. Le parole di Kaili sono riportate dal suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos in un'intervista alla Tv greca ANT1. Secondo il legale Kaili "non ha nessun coinvolgimento con il denaro trovato, tranne che lei stessa era nella casa in cui è stato trovato il denaro". Lo stesso Francesco Giorgio, nella sua confessione fiume, avrebbe tentato di scagionare la compagna, dicendo che era suo, e solo suo, il compito di gestire i contanti in arrivo dal Marocco e dal Qatar. Intanto la Procura europea, in attesa del prossimo interrogatorio, previsto il 22 dicembre, ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare dell’eurodeputata.