Qatargate, il governo Monti e le minacce di Doha

di Valentina Loiero

Ma il solo aver sollecitato una tale clamorosa svolta è bastato a far andare su tutte le furie Doha che, dicono sempre le stesse fonti diplomatiche, si rammarica "dei giudizi basati su informazioni inesatte rivelate da fughe di notizie senza attendere la conclusione delle indagini".

Non solo: il Qatar punta l'indice in particolare contro il Belgio, reo di aver avviato un'inchiesta anche attraverso i servizi segreti senza aver informato il governo di Doha, che avrebbe potuto collaborare per l'accertamento della verità.

Il Qatar è uno dei principali produttori al mondo di gas naturale liquefatto, e come tale è tra i Paesi più corteggiati dagli Stati europei alla ricerca di un'alternativa al gas russo.

E fu proprio l'Italia, in tempi non sospetti, dieci anni fa all'epoca del governo Monti, ad imprimere una svolta nei rapporti con l'emirato del Golfo, siglando accordi anche in tema di fornitura di gas. E Mario Monti citò una volta un episodio, per sottolineare la necessità di adottare norme più severe contro la corruzione. Alla domanda "perché finora non avete investito in Italia?", l'emiro del Qatar esclamò "corruption!".