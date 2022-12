Qatargate, così si corrompe un europarlamentare

di Isabella Josca

Ed è qui che si sarebbe infiltrata quella "diplomazia speciale" delle monarchie del golfo, a partire dal Qatar soprattutto nei mesi e nelle settimane a ridosso dei Mondiali di calcio, come svelato ormai dalle indagini della magistratura belga, che ha scoperchiato il caso di corruzione all'europarlamento.

Pratica non nuova, però, e metodi ormai noti tra i deputati, secondo ex parlamentari ed ex funzionari. Si comincerebbe sottotraccia, con qualche pensierino - e non dunque con i contanti stipati nelle valigie - per poi andare in crescendo a seconda delle necessità: biglietti per un concerto - con posti naturalmente nella zona vip - oppure una partita o altri eventi sportivi. Poi gli inviti più consistenti, in alberghi e resort di lusso con tutte le spese di viaggio pagate per partecipare a conferenze e seminari, soggiorni anche in luoghi da sogno durante i quali diventerebbe possibile approfondire richieste ed intese.

Non mancherebbero gli orologi, tutti di diverse marche ma di grande valore - anche decine di migliaia di euro - da distribuire però in base al ruolo e al rango del deputato in questione. Si racconta di omaggi incredibili, come quella volta che sarebbe stata regalata un'auto d'epoca da un emiro di Dubai, prontamente restituita dal misterioso parlamentare.

Oppure del vassoio carico di caviale, merce deperibile e quindi non restituibile, secondo le regole europee. Un giro difficile da definire con precisione insieme al numero di restituzioni - nel 2020 se ne sarebbero contate solo 39 - mentre crescono le richieste di maggiori controlli.