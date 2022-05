Primo Maggio, Landini: "La precarietà è il grande male del nostro Paese"

"La gente non ce la fa ad arrivare a fine mese, sono aumentate le incertezze e le disuguaglianze. Bisogna intervenire: aumentare il netto in busta paga e le pensioni significa decontribuire, fare pagare meno contributi. Da quando è iniziata la guerra c'è stato poco dialogo col governo, bisogna cambiare le leggi sbagliate. Stiamo proponendo che si arrivi a un solo contratto d'inserimento nel lavoro fondato sulla formazione e la stabilità. La precarietà è il grande male del nostro Paese. Bisogna riformare le pensioni e bisogna combattere anche le differenze di genere, le donne stanno pagando un prezzo doppio post pandemia sia sul piano del minor salario che della maggiore precarietà". Descrive così i bisogni del Paese Landini che non dimentica di ricordare le morti sul lavoro: "Siamo a una strage, tre morti al giorno è una media che non si ferma".