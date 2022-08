Presidenzialismo, Berlusconi: "Mai chieste le dimissioni di Mattarella"

di Paolo Scarlata

"Se la riforma entrasse in vigore - ha aggiunto - penso che sarebbero necessarie le dimissioni" di Sergio Mattarella "per andare all'elezione diretta di un Capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere ancora lui". È questo il tema che arroventa fin dal mattino la giornata politica. Anche dopo la precisazione di Berlusconi: "Non ho mai attaccato Mattarella e non ho chiesto le sue dimissioni, ho solo detto una cosa ovvia e scontata, che se approvata la riforma del presidenzialismo, prima dell'elezione diretta del nuovo Capo dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella. Chi scambia tutto questo per un attacco al Quirinale è in malafede".

Tra i più critici Enrico Letta nell'interpretare le parole del Cavaliere come un'autocandidatura al Colle. Berlusconi, intervistato da Il Giornale, non usa mezzi termini: "Il Pd ha cominciato una campagna elettorale bruttissima, fatta di menzogne, una dietro l'altra, fondata sulla malafede, sulla falsificazione, sulla demonizzazione dell'avversario. La cosa peggiore per l'Italia".