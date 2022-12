di Ida Molaro

Due battaglie tutte italiane - la prima avviata già dal governo Draghi - che resistenza dopo resistenza sono diventate centrali nell'agenda europea. E se la super commissaria si era detta favorevole fin dall'inizio all'imposizione di un limite comunitario al costo del gas, meno scontata l'apertura a modificare il piano di investimenti che per il Tricolore vale la bellezza di 235 miliardi di euro. Almeno fino ad ieri quando di fatto il Quirinale ha assunto il ruolo di garante. Sì ad adeguare gli obiettivi del piano alle nuove esigenze, conseguenze dirette - e strutturali - della guerra ai confini dell'Unione, assicura von der Leyen. Ma guai a tradurlo in un liberi tutti, incalza il Colle che spinge per continuare sulla strada delle riforme. Comprese concorrenza e codice degli appalti, quelle che fino ad oggi hanno trovato le maggiori resistenze politiche.