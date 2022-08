di Laura Cannavò

Secondo indiscrezioni, l'obiettivo primario del Pd è uscire dalle urne come primo partito con il 30% dei consensi e arginare la possibile vittoria del Centrodestra. Ma anche combattere per vincere, perché al Nazareno sono convinti che la battaglia non sia ancora persa. La partita si gioca sulla dicotomia Letta-Meloni: chi non vota il Pd, consegna il Paese alla leader di Fratelli d'Italia.

Sono due i punti nel vertice del Pd previsto nel fine settimana: programma e liste. I nomi arriveranno dai territori, a cominciare da Elly Schlein, vice di Stefano Bonaccini, che potrebbe essere capolista in Emilia-Romagna. E l'agenda Draghi? "Porta malissimo", ha scherzato Letta in un'intervista a La Stampa.

Quel programma era infatti legato a un governo d'emergenza e a una maggioranza eterogenea. Ora le priorità del Pd sono altre: un lavoro dignitoso e una casa per tutti con l'edilizia popolare e sociale, gli affitti calmierati per i giovani, la rigenerazione urbana, le tasse da ridurre con un principio di progressività.