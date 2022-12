Oregon, 73enne vive su un aereo abbandonato trasformato in una casa

di Paola Cambiaghi

Il mezzo - pagato 100mila euro - faceva parte della flotta dell'Olympic Airways, la compagnia nazionale greca fondata da Aristotele Onassis e attiva fino al 2009. Il velivolo è stato trasportato dalla Grecia agli Stati Uniti in vari pezzi e poi ricostruito su una proprietà che Campbell ha acquistato all’inizio degli anni Settanta. In molti, incuriositi dalla stravagante scelta di Bruce, si sono recati in Oregon per ammirare questa casa unica nel suo genere. E il proprietario trascorre le sue giornate tra tour guidati e lavori di manutenzione e ripristino dei vecchi sistemi informatici.