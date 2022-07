di Rolla Alessandra

Funziona come un semplice test rapido, ma oltre a rivelare l'eventuale positività, indica anche quanto virus Sars-Cov2 è presente nel campione. Pur essendo molto simile a un classico tampone, la linea che indica il risultato, invece di colorarsi di rosso, diventa fluorescente. Precisazione necessaria: il risultato non può essere letto a occhio nudo, ma per decifrarlo è necessario uno specifico macchinario.