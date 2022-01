Neonata abbandonata in Siberia a -20 gradi: salvata da cinque ragazzi

di Francesco Mombelli

La bimba era racchiusa in una scatola di uova e avvolta in uno straccio con accanto una bottiglia di latte, anche se il liquido ormai era svanito nel gelo siberiano.

I cinque ragazzi erano usciti a fare una passeggiata quando si sono accorti della bambina. La piccola è stata portata subito in ospedale. Il timore era che la bambina, che si ritiene avesse circa tre giorni quando è stata trovata, potesse aver subito un congelamento e non sarebbe sopravvissuta. Ma non è stato così.

Ora sta bene. Uno degli adolescenti e i suoi genitori la vorrebbero adottare, ma non lo potranno fare subito perché la legge russa prescrive che si debba seguire un complesso iter burocratico.