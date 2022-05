Napoli, Berlusconi: "Il centrodestra vince solo se europeista e atlantista"

di Enrico Laurelli

"Orrore per le immagini di Kiev, libertà per il popolo ucraino" - "Non posso non condividere con voi la preoccupazione per il conflitto in Ucraina - ha detto poi Berlusconi -. Condivido gli appelli, come quello di Papa Francesco, che invoca la pace, per garantire la fine della guerra e la libertà del popolo ucraino. E' incredibile che oggi si parli di minaccia atomica".