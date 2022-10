Meloni accelera dopo le ultime tensioni

di Ida Molaro

Temi, gli ultimi due, oggetto di una nuovo confronto con il ministro uscente alla transizione ecologica Cingolani. Un segnale chiaro della volontà di non perdere tempo - anche rispetto agli accordi e alle trattative tuttora in corso con l'Europa - una volta formato il nuovo esecutivo. Decisiva la prossima settimana che vede due appuntamenti cruciali: l'avvio delle consultazioni al Quirinale - a partire da giovedì 20 - e nello stesso giorno il consiglio europeo che dovrà decidere - e qui determinante sarà ancora il ruolo di Draghi - sul tetto al prezzo del gas.

Così anche le incomprensioni con gli alleati - vedi Forza Italia che non ha sostenuto l'elezione di La Russa alla presidenza del Senato - sembrano passare in secondo piano. Almeno secondo Salvini - atteso da Berlusconi ad Arcore nel fine settimana - che definisce l'accaduto un incidente di percorso che verrà dimenticato appena il governo di centrodestra inizierà a lavorare.

Getta acqua sul fuoco lo stesso La Russa che assicura: "Il centrodestra è compatto, nessuna offesa da parte di Berlusconi", riferendosi ai contrasti registrati proprio in occasione della partita per Palazzo Madama e alle ripercussioni sulla scelta dei ministri. "Andiamo avanti per il bene del Paese", va dritta Meloni che avvisa alleati e avversari: "Rispetto il voto degli italiani e dunque non sono ricattabile".