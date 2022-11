Manovra, lunedì o martedì il Cdm

di Ida Molaro

Tre invece le direttrici su cui incardinare le manovra: aumentare gli aiuti contro il caro bollette - allargando la platea dei beneficiari e innalzando al 35% il credito di imposta per le aziende - e portare il cuneo fiscale al 3%, come voluto fortemente da Forza Italia che ha insistito con il taglio delle tasse partendo proprio da quelle sul lavoro. Previste infine misure a sostegno di famiglia e natalità. E poi quell'appello alla responsabilità, parola più volte richiamata anche dalla presidente del consiglio Meloni che avverte la squadra: nessuna fuga in avanti. Si farà solo quello che le coperture e la contingenza consentono di fare.