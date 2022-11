Manovra, cosa cambia per Fisco e pensioni

di Diletta Petronio

Confermate per il prossimo anno anche le altre agevolazioni per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, opzione donna e ape sociale. Sul fronte fiscale trova conferma l'innalzamento del tetto per la flat tax al 15% destinata agli autonomi. Si sale dagli attuali 65mila fino a 85mila euro di reddito annuo.