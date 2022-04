di Francesca Benvenuti

Scudi umani delle milizie che qui si sono asserragliate, come sostengono i russi? Oppure obiettivi già definiti delle armi chimiche di Mosca, come denuncia Kiev? Quel che è certo, è che in entrambi i casi - a meno di un reale corridoio umanitario - le decine di cunicoli dell'area dell'acciaieria non basteranno più a proteggere queste vite.