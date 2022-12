Iran, uccisa dottoressa che curava i manifestanti

di Paola Cambiaghi

Nel Paese, scosso e diviso dalle manifestazioni di piazza, non si ferma nemmeno l'ondata di arresti - migliaia da quando sono iniziate le rivolte - e il bilancio delle vittime: almeno 469 morti secondo l'ong con sede in Norvegia Iran Human Rights. Arrestata anche Taraneh Alidoosti, una delle più note attrici iraniane. La donna è stata fermata dalle forze di sicurezza alcuni giorni dopo aver criticato sui social media l'esecuzione del primo condannato a morte per le proteste in corso nel Paese.