Iran, il video della nipote di Khamenei: "Regime assassino"

di Isabella Josca

Una dichiarazione esplosiva, a maggior ragione perché l'attivista per i diritti umani è anche la nipote della guida suprema Khamenei, la più importante figura politica e religiosa del Paese, che rappresenta la parte più intransigente del regime tolleranza zero, anche nei confronti di Moradkhani, finita in carcere per il suo attivismo e per il sostegno espresso alle decine di migliaia di persone che scendono in piazza quasi ogni giorno per chiedere diritti e libertà. La donna era già stata fermata nel gennaio scorso, dopo aver elogiato pubblicamente Farah Diba, la vedova dell'ultimo scià dell'Iran, deposto con la rivoluzione islamica del 1979.